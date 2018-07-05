«Че вы все кипешуете»: Сегодня были перекрыты въезды и выезды из неподконтрольного Докучаевска. Новости

В «ДНР» сегодня, 5 июля, были перекрыты дороги в Докучаевск: местных жителей не впускали в город. Об этом пишут пользователи соцсетей.

Люди беспокоились о причинах закрытия въездов в город:

Виктория: «Кто знает, почему в Докучаевск не впускают и не выпускают? В чем причина»;

Виталий: «Что с перемещением по городу, и правда, что город закрыт для въезда и выезда?»;

Алексей: «Кто знает, почему закрыли город Докучаевск на въезд и выезд? Пропускают только "скорые" и МЧС с 11:00».

Денис: «Люди хотят домой, а их не пускают»;

Гоша: «Надеюсь, это ненадолго».

Некоторые жители города считают, что закрытие дорог было вызвано «ротацией» незаконных вооруженных формирований. «Че вы все кипишуете, прям трагедия, ротация у пацанов, че вы беситесь…Да всегда так, если техника заезжает», – пишет Дмитрий.

Высказывается и другая версия. «Идут учения», – считает Анютка.

Въезды и выезды в город открыли примерно в 15:00. «Только что ехала из Донецка в Докучаевск, всех пропускают», – написала Анна.