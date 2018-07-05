СММ ОБСЕ за неделю зафиксировала на Донбассе свыше 8 тыс. нарушений режима прекращения огня. Новости

На минувшей неделе наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали в зоне боевых действий на Донбассе более 8 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 июля, в ходе брифинга в Киеве сообщил первый заместитель руководителя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

«На минувшей неделе стороны подтвердили свою приверженность прекращению огня. Это не новое соглашение о перемирии. Они вновь подтвердили свои обещания, которые уже давно дали. И именно потому, что мы уже были свидетелями подобного, я отношусь к этому с осторожным оптимизмом. За день до того, как было объявлено о приверженности перемирию, СММ ОБСЕ зафиксировала более 2 700 нарушений режима прекращения огня. Начиная с того дня наблюдается постепенное снижение количества нарушений. Особенно ярко это отслеживается с момента вступления в силу этого решения 1 июля. Это говорит о том, что, когда стороны хотят прекратить огонь, они могут это сделать... Однако, если посмотреть на всю минувшую неделю, были также зафиксированы случаи несоблюдения Минских соглашений. Мы зафиксировали, что режим прекращения огня нарушался 8 292 раза. Это на 50% больше, чем на позапрошлой неделе», – констатировал Хуг.

Первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине также констатировал, что с начала года количество случаев применения сторонами оружия достигает 140 тысяч. Почти в 6 тыс. случаев применялось запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

Хуг также сообщил, что за неделю наблюдатели зафиксировали 51 случай размещения тяжелого вооружения с нарушением Минских договоренностей – 31 на подконтрольных украинским властям территориях и 20 – на неподконтрольных. Всего же с начала года зафиксировано свыше 2 тыс. таких случаев.