На Луганщину из КНР передадут автомобили скорой помощи. Новости

Луганская область получит из Китайской Народной Республики два новых автомобиля «скорой помощи». Об этом сегодня, 5 июля, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Как отмечается, специализированный транспорт с соответствующим оборудованием передадут в коммунальное учреждение «Луганский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф». Представители компании из КНР установят и настроят необходимое оборудование, а также, проведут обучающие тренинги для специалистов.

«В целом, Министерство здравоохранения Украины (МОЗ) направит в области страны 50 новых автомобилей «скорой помощи». Они получены безвозмездно в рамках Соглашения между Правительством Украины и Правительством КНР», – уточняется в сообщении.

В том числе, по 2 автомобиля получат 18 областных центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф и Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева. Кроме того, по одной «скорой» направят в Житомирский, Сумской, Львовский, Тернопольский, Херсонский и Черкасский центры. Еще 6 автомобилей передадут в распоряжение учреждений здравоохранения МВД Украины и Национальной гвардии.

«Сегодня продолжается процедура принятия техники из государственной собственности в собственность территориальных громад сел, поселков, городов», – говорится в сообщении.

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