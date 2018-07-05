Порошенко подписал Закон о Национальной безопасности. Новости

Порошенко подписал Закон о Национальной безопасности

05.07.18 16:48dnews.dn.uaНовости

Фото: из открытых источников

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О национальной безопасности». Об этом глава государства сообщил сегодня, 5 июля, на заседании Совета национальной безопасности и обороны, о чем сообщи в Twitter.

«Подписал Закон "О национальной безопасности". Мы твердо подчеркиваем курс Украины в НАТО и ЕС, решительность наших действий в модернизации сектора обороны и безопасности. Подтверждаем, что украинский народ четко определился со своим будущим – в кругу европейских народов», – написал позже в Twitter Порошенко.

Согласно Закону, сектор нацбезопасности и обороны ожидает реформирование в соответствии со стандартами НАТО. Кроме того, будут определены и разграничены полномочия госорганов в сферах нацбезопасности и обороны, система командования, контроля и координации операций сил безопасности и сил обороны. Также будет уточнен функционал Службы безопасности Украины.

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