Порошенко подписал Закон о Национальной безопасности. Новости

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О национальной безопасности». Об этом глава государства сообщил сегодня, 5 июля, на заседании Совета национальной безопасности и обороны, о чем сообщи в Twitter.

Завершена підготовка до підписання президентського Закону «Про національну безпеку України», який сприятиме досягненню сумісності в оборонній сфері із країнами НАТО. Про це говоримо на засіданні РНБО — Петро Порошенко (@poroshenko) 5 July 2018

«Подписал Закон "О национальной безопасности". Мы твердо подчеркиваем курс Украины в НАТО и ЕС, решительность наших действий в модернизации сектора обороны и безопасности. Подтверждаем, что украинский народ четко определился со своим будущим – в кругу европейских народов», – написал позже в Twitter Порошенко.

Согласно Закону, сектор нацбезопасности и обороны ожидает реформирование в соответствии со стандартами НАТО. Кроме того, будут определены и разграничены полномочия госорганов в сферах нацбезопасности и обороны, система командования, контроля и координации операций сил безопасности и сил обороны. Также будет уточнен функционал Службы безопасности Украины.