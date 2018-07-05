Суд отменил проверки переселенцев, – правозащитники. Новости

Киевский апелляционный административный суд своим решением от 4 июля 2018 года отменил нормативные акты Кабинета министров Украины (КМУ), обязывающие внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) проходить проверки. Об этом сегодня, 5 июля, сообщает пресс-служба Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ).

«С началом вооруженного конфликта на Донбассе перед Украиной встал вопрос выплаты пенсий пенсионерам, проживающим на временно неподконтрольных территориях, а также ВПЛ, являющимся пенсионерами. Еще с 2014 года эта категория лиц сталкивалась с большими проблемами при получении пенсий», – отмечают в организации.

Так, по словам правозащитников, в июне 2016 года, КМУ еще больше усложнил порядок получения пенсий для ВПЛ. 8 июня 2016 года КМУ принял ряд нормативных актов, которые делают невозможным получение как пенсий для ВПЛ-пенсионеров так и материальной помощи ВПЛ, если такое лицо не прошло проверку. Суть проверки заключается в том, что представители органов социальной защиты, или других органов власти, или учреждений, приходят к переселенцам домой и составляют акт, которым удостоверяется факт наличия лица по зарегистрированному месту пребывания. При отсутствии переселенца по месту зарегистрированного пребывания, ВПЛ лишается права на получение пенсии (для пенсионеров) и адресной помощи ВПЛ.

«Принятие указанных нормативных актов привело к возмущению среди ВПЛ и общественных активистов, учитывая очевидную противоправность этих постановлений КМУ. Приведенные нормативные акты фактически сделали невозможным передвижение переселенцев Украины, прикрепили переселенцев к местам своего пребывания и сделали невозможным пребывание за рубежом. Многие переселенцы-пенсионеры были лишены пенсий, которые они заработали своим многолетним трудом, оплачивая средства в Пенсионный фонд Украины», – отмечают правозащитники.

Более того, в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, опубликованном 15 сентября 2016 года, отмечена необходимость отменить положение, связывающее регистрацию ВПЛ и социальные выплаты, которые не имеют отношения к ситуации с ВПЛ, в том числе, и пенсии . П.п. l п. 208 вышеприведенного отчета содержат следующие рекомендации. «Органы власти должны изменить недавно введенную систему осуществления проверок по месту фактического проживания ВПЛ, чтобы обеспечить право ВПЛ на свободу передвижения и свободный выбор места жительства», – цитируют в УХСПЧ.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) своей резолюцией от 12.10.2016 года призвала украинские власти упростить, насколько это возможно, повседневную жизнь жителей временно неподконтрольных территорий и перемещенных лиц из этих районов за счет сокращения административных процедур доступа к выплате пенсий и социальной помощи.

Учитывая вышесказанное, представители общественной организации «Общественный комитет защиты конституционных прав и свобод граждан», который является членом УХСПЧ, подали в суд иск от имени ВПЛ, пенсионера, председателя Общественного комитета защиты конституционных прав и свобод граждан, бывшего председателя УХСПЧ – Николая Козырева, о признании незаконными положений постановления КМУ, которое обязывает проводить проверки ВПЛ. Представлял интересы истца адвокат Евгений Чекарев.

Истец просил суд признать незаконными и не соответствующими правовому акту высшей юридической силы:

порядок осуществления контроля за проведением социальных выплат ВПЛ по месту их фактического проживания/пребывания, утвержденный постановлением КМУ от 8 июня 2016 №365;

п.п. 7, 8, 9, 13 Порядка назначения (восстановления) социальных выплат ВПЛ, утвержденного Постановлением КМУ от 8 июня 2016 №365;

абз. 10 п. 1 постановления КМУ «Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам» от 5 ноября 2014 года №637.

Окружной административный суд города Киева своим постановлением от 26 июня 2017 года удовлетворил иск и отменил нормативные акты КМУ, обязывающие ВПЛ проходить проверки. Однако КМУ подало апелляционную жалобу на вышеуказанное решение.

Так, своим постановлением от 4 июля 2018 года Киевский апелляционный административный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение суда первой инстанции – без изменений. Решение апелляционного суда вступило в законную силу.

«С учетом требований ч. 2 ст. 19 Конституции Украины, это означает, что ни органы социальной защиты населения, ни другие органы власти, местного самоуправления, ни любые учреждения, организации, предприятия, начиная с 5 июля 2018 года НЕ вправе проводить проверки переселенцев», – резюмировали в УХСПЧ.

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