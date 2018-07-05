На Донбассе за неделю пострадали 6 мирных жителей, – Хуг. Новости

В зоне боевых действий на Донбассе за неделю пострадали 6 мирных жителей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 июля, в ходе брифинга в Киеве сообщил первый заместитель руководителя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

«На минувшей неделе еще 6 человек пополнили перечень жертв среди гражданского населения, который постоянно пополняется. С начала года СММ ОБСЕ подтвердила информацию о 150 жертвах среди гражданского населения, в частности, 29 погибли и 121 ранен», – сказал Хуг.

Первый замглавы СММ ОБСЕ также констатировал, что за текущий год на Донбассе 15 человек погибли в результате срабатывания мин или неразорвавшихся боеприпасов и еще 34 получили ранения.

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