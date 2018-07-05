Для граждан неподконтрольного Донбасса нужно отменить электронные пропуска, – мнение. Новости

Для граждан с временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса необходимо отменить электронные пропуска для пересечения линии разграничения. Так считает директор Департамента внешних отношений, внешнеэкономической и инвестиционной деятельности Луганской ОГА Денис Денищенко. Об этом сегодня, 5 июля, он написал на своей странице в Facebook.

«Хотел бы начать дискуссию, которая очень непопулярна в широких кругах рядовых граждан, и в кабинетах ответственных госслужащих. Это первый вопрос, дальше будет больше. Вопрос отмены электронных пропусков для граждан с оккупированных территорий», – написал он.

Далее Денищенко разъясняет, почему это нужно:

«Нарушение конституционных прав, дискриминация и двойные стандарты, которые разделяют жителей Украины на сорта. Основной документ – это паспорт. Он должен быть документом, по которому человек будет идентифицирован. Не имеют практического смысла, кому нужно – могут заехать на территорию страны из РФ, без помех, по внутреннему паспорту. Коррупция на КПВВ: пройти без пропуска стоит 300-500 грн. Это решение будет хорошо принято жителями оккупированных районов, для нас очень важно восстанавливать доверие к центральной власти. Уменьшите очереди и загруженность на КПВВ, что также очень важно как для людей, так и для нас».

Так, по информации чиновника, сейчас в Станице Луганской люди иногда стоят по 4-7 часов. За день КПВВ в этом населенном пункте пересекает 7-12 тыс. человек. «В тяжелых и нечеловеческих условиях люди иногда умирают в самой очереди, в мае таких случаев было несколько. Для людей пересечение КПВВ является психологической травмой, а для нас наоборот важно, чтобы больше людей приезжало на свободные территории. Нужно создавать максимально комфортные условия», – добавил Денищенко.

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