Военная контрразведка Объединенных сил разоблачила и задержала участника НВФ. Новости

Военная контрразведка Объединенных сил разоблачила и задержала участника незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 5 июля, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

«В результате системных мероприятий, реализуемых сотрудниками военной контрразведки СБУ из состава Объединенных сил, в июле 2018 года разоблачен и задержан бывший участник террористической организации "ДНР", который скрывался от правосудия», – говорится в сообщении.

Оперативники установили, что 43 летний житель (на фото) Славянска (Донецкая обл.) в 2014 году присоединился к НВФ и выполнял отдельные задания. По его словам, основным мотивом вступления в НВФ для него, как и для большинства, было получение материальной выгоды.

С началом активных действий Вооруженных сил Украины по освобождению украинских городов от НВФ, задержанный самовольно оставил «службу» в «ополчении Новороссии».

Так, 3 июля 2018 года по материалам подразделения военной контрразведки ОС Славянским отделом полиции ГУ НПУ в Донецкой области начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса Украины – «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований». Продолжается досудебное следствие.

«Военная контрразведка СБУ из состава Объединенных сил продолжает мероприятия, направленные на разоблачение участников террористических организаций т.н. "ЛНР/ДНР" и привлечения их к ответственности», – резюмировали в штабе ООС.

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