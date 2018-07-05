Украина готова передать России еще 13 граждан в обмен на своих. Новости

Украина готова рассмотреть вариант передачи России еще 13 ее граждан, помимо ранее озвученных из «списка 23-х», для освобождения своих политических заключенных. Об этом заявила журналистам первый вице-спикер парламента, представитель Украины на переговорах в Минске Ирина Геращенко, сообщает «112.ua».

Среди списка лиц, которых могут передать российской стороне, Геращенко назвала фамилию Кирилла Вышинского, руководителя «РИА Новости Украина», ранее задержанного силовиками.

«После этой проверки хочу заявить, что в списке граждан, которых хотела посетить госпожа Москалькова (омбудсмен РФ, – ред.) еще были следующие лица – Вышинский, Галичий, Джемиев, Жидких, Камалов, Марчуков, Михальчевский, Осминин, Сатаров, Зеничак, Суханов, Шибаев и Юревич, которые признали, что они имеют или российское, или двойное гражданство, также признались в работе на государство-агрессора», – рассказала Геращенко.

«Украинская сторона еще эти 13 человек готова, если письмо Москальковой является хотя бы каким-то там интересом российской стороны забрать своих преступников и отдать Украине наших людей, то украинская сторона готова рассмотреть еще то, чтобы мы могли передать этих лиц в Россию, чтобы освободить политзаключенных Кремля, содержащихся, как в тюрьмах РФ, также Балуха и других наших героев, которых пытают в оккупированном Крыму», – пояснила вице-спикер.

Она добавила, что намерена сегодня письмом проинформировать представителя России в ТКГ о готовности Украины к такому обмену.

Ранее сообщалось, что Украина имеет план действий по освобождению украинских политзаключенных и заложников, содержащихся в России и подконтрольных ей территориях нашей страны, но из-за пассивности большинства международных организаций и западных стран, судьба незаконно заключенных украинцев зависит исключительно от доброй воли Кремля.