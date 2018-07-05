12 млрд грн для Донбасса: Зубко рассказал, как будут развивать регион (Инфографика). Новости

Общая финансовая поддержка развития инфраструктуры подконтрольной части Донбасса – более 12 млрд грн. Об этом он сегодня, 5 июля, написал вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко на своей странице в Facebook.

«Более 12 млрд грн – общая финансовая поддержка развития инфраструктуры подконтрольной территории Луганской и Донецкой областей. Это и государственные субвенции, и местные бюджеты, и международная техническая помощь. Мощный финансовый ресурс для развития этих регионов. И главное сегодня – стратегическое и комплексное планирование проектов регионального развития, которые действительно будут решать проблемы регионов и повышать качество жизни людей, а также своевременное и качественное их выполнение», – сообщил он.

Как сообщалось ранее, Геннадий Зубко поручил разработать планы формирования объединенных территориальных громад на временно неподконтрольных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму.

Читайте также: