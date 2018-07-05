На КПВВ Донбасса изъяли оборудование для обработки данных (Фото). Новости

Сегодня, 5 июля, на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» (Донецкая обл.) была изъята контрабанда стоимостью около 340 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).
«Во исполнение распоряжения командующего Объединенных сил "О предотвращении перемещения оружия, боеприпасов, взрывчатых, наркотических и психотропных веществ, радиоактивных материалов и ядовитых химических веществ, товаров (грузов) в район или из района проведения ООС с нарушением требований действующего законодательства" сотрудники Государственной фискальной службы Украины совместно с пограничным нарядом ГПС Украины из состава Объединенных сил на КПВВ "Новотроицкое" осуществили осмотр автомобиля Mitsubishi Grandis, который двигался в сторону временно оккупированной территории Украины», – говорится в сообщении.
Так, во время проверки транспортного средства было обнаружено, что гражданин С., который управлял автомобилем, пытался перевезти на временно неподконтрольную украинской власти территорию коммутатор-высокопроизводительную платформу для развертывания сети обработки данных стоимостью 337,3 тыс. грн.
Отмечается, что по данному факту составлен протокол по ст. 204-3 КУоАП и осуществлено изъятие дорогостоящего оборудования.
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