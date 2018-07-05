В Северодонецке издали книгу историй детей, жизни которых коснулась война. Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) в рамках проекта «Интеграция через диалог» издан сборник, в котором собрано 111 жизненных историй детей, жизни которых коснулась война в Донбассе, пишет «Урядовый курьер».

Наблюдая за общением новочасних «детей войны», организаторы столкнулись на мысль, что можно со всех их болезненных воспоминаний создать книгу о том, что они пережили. И не для того, чтобы эти дети лишний раз вспомнили свою боль, а чтобы другие учились способности сопереживать. «И хотя трудно искать позитив в подобных вещах, и все же, юные авторы отметили, что без войны не случилось бы и большого количества хороших вещей, вроде новых друзей, любви и перспектив. И именно об этом следует помнить, чтобы найти в себе силы жить дальше», – рассказывается координатор локального Центра гражданского образования в Северодонецке Галина Кравченко.