Ждем ответа: Геращенко отправила Грызлову письмо по поводу обмена политзаключенных украинцев. Новости

Официальному представителю Российской Федерации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске Борису Грызлову отправлено письмо-напоминание о том, что РФ не дала официального ответа на предложение Украины передать РФ 23 россиян для освобождения украинцев-политзаключенных Кремля. Об этом сегодня, 5 июля, сообщила первый вице-спикер парламента, представитель Украины на переговорах в Минске Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

«Сегодня направила официальному представителю РФ в ТКГ в Минске Б. Грызлову письмо-напоминание о том, что мы до сих пор не имеем никакого официального ответа на предложение передать РФ 23 россиян для освобождения украинцев-политзаключенных Кремля. Также в этом обращении я указала господину Грызлову на следующее: компетентные органы Украины внимательно проанализировали просьбу российского обмудсмена Т.Москальковой о посещении ею 50 человек, содержащихся в украинских пенитенциарных учреждениях. В этом списке выявлено еще 13 человек, которые признались, что имеют российское или двойное гражданство и мечтают, чтобы РФ о них вспомнила и забрала. Мы готовы и их передать РФ для освобождения НАШИХ. Предложила Б.Грызлову провести расширенное заседание ТКГ в Минске с приглашением обмудсвумен Л.Денисовой и Т.Москальковой для обсуждения нашей инициативы передачи удерживаемых», – пишет Геращенко.

Она также уточнила, что предложила собраться уже 11 июля, или в любой другой, удобный представителям РФ и ОБСЕ в ТКГ день. «Итак, Украина готова передать РФ 36 россиян ради освобождения НАШИХ из российских тюрем», – подытожила вице-спикер.

Ранее сообщалось, что Украина готова рассмотреть вариант передачи России еще 13 ее граждан, помимо ранее озвученных из «списка 23-х», для освобождения своих политических заключенных.