Люди бедствуют в ужасных условиях: Гройсман хочет провести ревизию проектов на Донбассе. Новости

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил провести ревизию всех реализуемых в Донецкой и Луганской областях проектов на предмет их необходимости для большей эффективности использования выделяемых средств. Об этом сегодня, 5 июля, он заявил во время совещания по вопросам реализации проектов восстановления и развития Донбасса, сообщает Правительственный портал.

По его словам, сейчас регион имеет колоссальный ресурс – всего более 12 млрд грн, выделенный по разным государственным программам и программам помощи. Эти средства нужно использовать максимально эффективно.«Есть достаточный ресурс, который нужно эффективно использовать. И это должны быть системные шаги – восстановление дорог, образование, медицина, предпринимательство. Будем переходить к реальной системной работе по Донбассу, чтобы в каждой сфере видели движение», – заявил Гройсман.

«И начинаем думать над предложениями стратегического плана для того, чтобы у людей была нормальная дорога, садик, школа, больница и т.д. Повторяю: нужно целостное видение. Мы синхронизируем государственные программы – по дорогам, по медицине, они все могут быть подключены. Мы понимаем, что это территория, где идут боевые действия, но ситуацию надо менять. Для людей надо создавать нормальные условия жизни и передвижения. Это дело чести. Разворачиваем работу. Не надо думать категориями "количество объектов". Нужно думать, что это даст человеку, как это повлияет на жителей Луганской и Донецкой областей», – отметил премьер-министр.

Что касается количество проектов, которые запланированы к реализации или уже реализуются, то в Луганской области – 590 проектов, в Донецкой – 1262 проекта. Речь идет о строительстве жилья, развитии инфраструктурных объектов, в том числе дорог и пропускных пунктов, капитальный ремонт школ, больниц, спортивных объектов. «Но реальное положение дел меня не устраивает. Должны быть созданы нормальные условия. Средства есть, задачи поставлены, а люди бедствуют в ужасных условиях. И проблема в том, что целостного видения нет. Целостного плана нет. Что надо? Единый целостный комплексный план восстановления Донбасса. Мы работаем для того, чтобы люди почувствовали новое качество жизни. Поэтому нужно обращать внимание и на социальную инфраструктуру и промышленность. Меня не интересует процент освоения средств. Меня интересует, чтобы каждая гривна была направлена ​​на конкретный проект», – сказал премьер-министр.

Как сообщалось ранее, вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко рассказал, как будут развивать регион.

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