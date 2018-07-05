Люди бедствуют в ужасных условиях: Гройсман хочет провести ревизию проектов на Донбассе. Новости

Люди бедствуют в ужасных условиях: Гройсман хочет провести ревизию проектов на Донбассе

05.07.18 22:54dnews.dn.uaНовости

Фото: Правительственный портал

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил провести ревизию всех реализуемых в Донецкой и Луганской областях проектов на предмет их необходимости для большей эффективности использования выделяемых средств. Об этом сегодня, 5 июля, он заявил во время совещания по вопросам реализации проектов восстановления и развития Донбасса, сообщает Правительственный портал.

По его словам, сейчас регион имеет колоссальный ресурс – всего более 12 млрд грн, выделенный по разным государственным программам и программам помощи. Эти средства нужно использовать максимально эффективно.«Есть достаточный ресурс, который нужно эффективно использовать. И это должны быть системные шаги – восстановление дорог, образование, медицина, предпринимательство. Будем переходить к реальной системной работе по Донбассу, чтобы в каждой сфере видели движение», – заявил Гройсман.

«И начинаем думать над предложениями стратегического плана для того, чтобы у людей была нормальная дорога, садик, школа, больница и т.д. Повторяю: нужно целостное видение. Мы синхронизируем государственные программы по дорогам, по медицине, они все могут быть подключены. Мы понимаем, что это территория, где идут боевые действия, но ситуацию надо менять. Для людей надо создавать нормальные условия жизни и передвижения. Это дело чести. Разворачиваем работу. Не надо думать категориями "количество объектов". Нужно думать, что это даст человеку, как это повлияет на жителей Луганской и Донецкой областей», – отметил премьер-министр.

Что касается количество проектов, которые запланированы к реализации или уже реализуются, то в Луганской области – 590 проектов, в Донецкой – 1262 проекта. Речь идет о строительстве жилья, развитии инфраструктурных объектов, в том числе дорог и пропускных пунктов, капитальный ремонт школ, больниц, спортивных объектов. «Но реальное положение дел меня не устраивает. Должны быть созданы нормальные условия. Средства есть, задачи поставлены, а люди бедствуют в ужасных условиях. И проблема в том, что целостного видения нет. Целостного плана нет. Что надо? Единый целостный комплексный план восстановления Донбасса. Мы работаем для того, чтобы люди почувствовали новое качество жизни. Поэтому нужно обращать внимание и на социальную инфраструктуру и промышленность. Меня не интересует процент освоения средств. Меня интересует, чтобы каждая гривна была направлена ​​на конкретный проект», – сказал премьер-министр.

Как сообщалось ранее, вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко рассказал, как будут развивать регион.

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