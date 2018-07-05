Переселенцам: Как оформить паспорт ребенку в 14 лет, если нет справки ВПЛ. Новости

Сегодня, 5 июля, в Общественной организации «Донбасс-SOS» разъяснили, возможно ли оформить паспорт ребенку в 14 лет по фактическому месту проживания, если справка внутренне перемещенного лица (ВПЛ) отсутствует.

В организации отмечают, что в 14 лет оформление паспорта ребенку обязательно (согласно Закона Украины «О едином государственном демографическом реестре»). Такой паспорт в форме ID-карты оформляется бесплатно и действителен 4 года, до достижения ребенком 18 лет.

По общему правилу паспорт оформляется по месту регистрации (прописки), но для переселенцев возможно оформление по месту фактического проживания, которое подтверждается справкой ВПЛ. «Если же справка ВПЛ не оформлена до достижения 14 лет, к сожалению, без паспорта ее оформить невозможно. Это прямо предусмотрено Постановлением КМУ №509 от 01.10.2014 “Об учете внутренне перемещенных лиц”», – сообщают общественники.

В случае, если ребенку уже исполнилось 14 лет, а справки ВПЛ нет, за оформлением паспорта гражданина Украины нужно обращаться в миграционную службу либо Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) той области, откуда вы вынуждены были выехать (Донецкая/Луганская области).

«Но важно отметить, что фактическое место проживания может быть подтверждено не только справкой ВПЛ, но и актом депутата сельского, городского совета либо справкой из Объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСББ)», – подытожили в организации.

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