Мариуполь: Жителям предлагают реструктуризацию долгов для получения субсидии. Новости

Жителям Мариуполя (Донецкая обл.) коммунальное предприятие «Мариупольтелосеть» предлагает реструктуризировать долги. Для этого необходимо заключить договор с предприятием, после чего, можно будет оформить субсидию. Об этом сегодня, 5 июля, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Как отмечается, на данный момент долг всех потребителей, которые пользуются услугами отопления и горячего водоснабжения в Мариуполе, составляет перед «Теплосетью» порядка 250 млн грн.

«Составлена комплексная программа по снижению долгов потребителей перед предприятием. Она в корне меняет подход и принцип нашей работы. Предприятие разворачивается лицом к потребителю. Если ранее жители должны были приходить на абонентский участок, то сейчас – "Теплосеть" идет к людям, помогает им в оформлении необходимой документации и проводит разъяснительную работу», – отметил директор «Мариупольтелосеть» Дмитрий Мирошниченко.

Специалисты на дому объясняют горожанам, как можно заключить договоры по реструктуризации долга, и как попасть под программу субсидирования. При необходимости подключают социальные службы, которые вместе с «Теплосетью» могут выехать на дом и оформить всю необходимую документацию.

«Договор о реструктуризации долга не влияет на субсидирование. После его заключения, абонент получает от "Теплосеть" справку на получение субсидии. Далее идет с ней в социальные службы, где без проблем ее оформляет», – говорится в сообщении.

В том случае, если потребитель не идет на диалог, то предприятие обращается в суд, где на имущество должника накладывается арест. Однако, как подчеркнул руководитель «Теплосети», это крайняя мера.

По словам сотрудников предприятия, такая форма сотрудничества очень удобна для жителей. Особенно для тех, кто не может прийти на абонентский участок по состоянию здоровья или другим причинам. Люди охотно соглашаются и заключают договор на реструктуризацию долга, который они могут выплачивать частями на протяжении нескольких лет.​ С начала года уже заключено 1 800 таких договоров.

Напомним, Министерство социальной политики активно работает над внедрением полной монетизации субсидий с 1 января 2019 года. Уже со следующего года будет введена монетизация субсидий, то есть гражданам оказывать помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг в наличной форме.

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