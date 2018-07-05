В «ДНР» запретят все церковные организации, которые не пройдут перерегистрацию. Новости

Власти «ДНР» издали предписание, согласно которому запрещается деятельность действующих религиозных организаций, не прошедших перерегистрацию.

При этом установлен крайний срок перерегистрации 1 марта 2019 года. Такое требование предусматривается «законом ДНР» «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях», принятом в апреле и подписанном в мае 2018 года.

Как сообщают местные верующие, пророссийские ставленники обязывают церкви и религиозные организации на неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой области исполнять это предписание о перерегистрации под угрозой запрета какой-либо религиозной деятельности и дальнейшей конфискации храмов, молитвенных домов и другого церковного имущества.

Упомянутые правки предусматривают также, что для целей регистрации действующих религиозных организаций религиоведческая экспертиза проводится в обязательном порядке. Можно предположить, что именно это требование станет основным из инструментов, который «власти ДНР» будут использовать для отказа в регистрации религиозным организациям и группам.

При этом религиозные организации и группы, в случае успешной регистрации, обязаны не реже одного раза в год представлять в уполномоченный орган «ДНР» уведомление о продолжении своей деятельности.

Стоит отметить, что данные требования об обязательной перерегистрации и прохождении религиоведческой экспертизы не распространяются на Украинскую православную церковь (Московского Патриархата). Для данной конфессии «ДНР» предусмотрела особую упрощенную процедуру «легализации».

Институт религиозной свободы со ссылкой на свои источники, сообщает, что 10 июня 2018 года представители «Фонда государственного имущества ДНР» без каких-либо объяснений закрыли храм Святого Духа Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата в неподконтрольном Донецке.

Позже, 26 июня, представители «МГБ ДНР» закрыли мечеть в Донецке, мотивируя это якобы пособничеством террористам и проукраинской пропагандой со стороны местных мусульман. В своих действиях они опираются на «закон ДНР» «О противодействии экстремистской деятельности», который, как и в России, часто используется для пресечения религиозной деятельности неугодных верующих или религиозных объединений в целом.

Источник: «Институт религиозной свободы»