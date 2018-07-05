Кишечные и ротавирусные заболевания: Как не подхватить инфекцию в маршрутке. Новости

Как известно, при жаркой погоде бактерии распространяются быстрее. Ежедневно сотни рук берутся за перила общественного транспорта.

Жительница Мариуполя (Донецкая обл.) Ирина чистотой маршруток недовольна и переживает, что ее ребенок может подхватить инфекцию. «Боюсь, но мы периодически вытираем руки. Салфетки и у меня, и у него в сумочке», – говорит она.

В сумочке пассажирки Галины тоже всегда есть влажные салфетки. «Брезгую. Мою потом, использую салфетки влажные», – поделилась она.

Кондуктор считает, что проводить проверку на чистоту в салоне маршрутки в середине дня – не правильно. «Убирается утром и вечером. Пыляка и жара на улице», – так объяснила она грязь на окнах и поручнях.

Кондуктор в другой маршрутке убирает в салоне реже. «Каждые 2 дня. Все протирается стеклоочистителем, брызгаем. Водой вымываем. Полы тоже», – говорит она.

В Укртрансбезопасности рассказали, ответственность за чистоту маршруток лежит, в первую очередь, на перевозчике. Но контроль осуществляет заказчик, т.е. исполком. «В случае выявления нарушений они могут написать письмо нам. На которое, выехав, мы составляем предписание и если перевозчик не устраняет его в течение 15 дней до повторной проверки, то мы выписываем штраф в размере 680 грн. Водитель и перевозчик в свою очередь обязаны вечером произвести влажную уборку транспортного средства – полы, поручни, сидения, потолок, стекла. И в течение рабочего дня минимум проводить влажную уборку транспортного средства – полы, поручни», – сообщил заместитель начальника отдела контроля Укртрансбезопасности Олег Сидоренко.

Однако, это не четкие нормы, а рекомендации. В свою очередь советы пассажирам дает врач-терапевт. «Сейчас летний период – повышена опасность заражения острыми кишечными заболеваниями. Поэтому в транспорте нужно стараться, чтобы были влажные салфетки. Ротавирусные инфекции тоже передаются с руками – взялся за поручни, потом почесал нос, почесал глаз. Поэтому чаще нужно мыть руки», – рассказала заведующая амбулаторией ЦПМСП №4 Надежда Давиденко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «ТV7 Мариуполь»

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