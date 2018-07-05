На Луганщине долги по зарплате за месяц возросли на 3,5%. Новости

В Луганской области долги по выплате заработной платы на 1 июня 2018 года составили 537,4 млн грн, из них 186,4 млн грн приходилось на экономически активные предприятия*. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

По информации ведомства, в течение мая этого года задолженность по зарплате работникам экономически активных предприятий увеличилась на 3,5%. Как отмечается, на начало июня больше всего задолжали работникам промышленных предприятий (81,8%) и сферы строительства (12,1%).

Согласно данным статистики, более половины всех долгов по зарплате приходились на предприятия:

Северодонецка – 45,8%;

Попаснянского района – 27,5%;

Лисичанска – 22,1%.

Как ранее сообщалось, на Луганщине в мае 2018 года средняя заработная плата штатных работников предприятий и организаций составила 7 334 грн, что ниже среднего показателя по Украине (8 725 грн)*. Об этом сообщает Главное управление статистики в Луганской области.

Напомним, с 1 января 2018 года минимальная зарплата в Украине увеличилась до 3 тыс. 723 грн с 3 тыс. 200 грн. Правительство намерено рассмотреть возможность повышения минимальной зарплаты до 4 тыс. 200 грн уже во втором квартале этого года в случае достижения необходимого для этого экономического роста.

*Статистические данные приведены без учета части временно неподконтрольной Украине территории.

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