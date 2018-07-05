В поселке Ясиноватского района Донетчины появился доступ к воде (Фото). Новости

Жители села Невельское (Ясиноватския район, Донецкой обл.), расположенного на линии разграничения, при поддержке Датского Cовета по беженцам – Датской Группы по разминированию (ДСБ-ДГР) и правительства Германии, получили доступ к питьевой воде. Об этом сегодня, 5 июля, сообщает пресс-служба Датского Cовета по беженцам на своей странице в Facebook.

Для восстановления водоснабжения было полностью заменено оборудование: установлено 5 насосов, 4 помпы, 2 реле и кабель.

«У всех людей появилась вода. Своими силами и на свои пенсии мы бы не смогли никогда собрать средства и восстановить водоснабжение», – рассказывают местные жители.

До конфликта вода была в каждом доме, но в 2016 году водопровод перебили. С тех пор питьевую воду привозили раз в неделю. Но ее катастрофически не хватало. «В воскресенье приезжала машина, привозила 2 тонны, а в понедельник после обеда уже нет ее», – рассказала активистка села Нелли Ивановна.