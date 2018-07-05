ЛЕО отключило от энергоснабжения областной противотуберкулезный диспансер в Лисичанске. Новости

На Луганщине в Лисичанске от энергоснабжения отключен противотуберкулезный диспансер, а в Сватово – школа-интернат. Об этом сегодня, 5 июля, сообщил заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко на своей странице в Facebook.

«ЛЭО отключило от энергоснабжения Лисичанский областной противотуберкулезный диспансер (с долгом за электричество в размере 124,6 тыс. грн.) и Сватовскую областную специализированную общеобразовательную школу-интернат (с долгом – 13 тыс. грн). Мы понимаем проблемы предприятия и решаем их в рамках действующго законодательства и возможностей бюджетов всех уровней. Но, еще раз повторю, что это шантаж государственного уровня, который граничит с уголовными преступлениями. Тем более цинично выглядит заявление руководства ООО "ЛЭО", что они "понимают важность работы этих учреждений". На мой взгляд, государство должно окончательно определиться со статусом таких стратегических предприятий, по крайней мере, до завершения операции Объединенных сил. А вы как считаете?», – пишет Клименко.