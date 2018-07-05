Более тысячи ветеранов АТО из Днепропетровщины бесплатно отдохнут в санаториях. Новости

Более тысячи участников антитеррористической операции (АТО) на Донбассе из Днепропетровской области в этом году будут отдыхать и восстанавливать силы в санаториях по всей стране. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной администрации.

Как отмечается, бойцов АТО на отдых и реабилитацию примут санатории в Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Львовской и Закарпатской областях.

«На Днепропетровщине восстановить силы ребята могут в специализированном реабилитационном центре, во время различных мастер-классов и спортивных соревнований. Ездят и в здравницы по всей Украине. В этом году в санаториях отдохнут более тысячи бойцов», – подчеркнул глава ДнепроОГА Валентин Резниченко.

По информации обладминистрации, путевками обеспечивает государство, поэтому отдых бесплатный. «Для защитников – минеральная вода, грязи, массажи, физиопроцедуры, лечебная физкультура. Такое лечение бойцы проходят в течение 18 дней», – говорится в сообщении.

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