Кто разворовал проект «Стена»: НАБУ назвала фамилии подозреваемых. Новости

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о завершении досудебного расследования, которое проводилось детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), восьми подозреваемым в завладении средствами госбюджета Украины, выделенных на инженерно-техническое обустройство российско-украинской государственной границы и территорий, прилегающих к зоне боевых действий (так называемый проект «Стена»). Об этом сегодня, 5 июля, сообщает пресс-служба НАБУ.

Этим лицам и их защитникам предоставлен доступ к материалам следствия для ознакомления. После завершения этого процесса детективы НАБУ составят обвинительный акт, а прокуроры САП направят его в суд.

«Должностных лиц Государственной пограничной службы Украины и представителей бизнеса подозревают в коррупционных злоупотреблениях, в результате которых интересам государства нанесен ущерб в размере более 16, 68 млн грн.», – говорится в сообщении.

В частности, детективы НАБУ и прокуроры САП инкриминируют совершение уголовных преступлений:

начальнику управления капитального строительства ГНСУ – ч.5 ст.191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»), ч.3 ст.27, ч.2 ст.210 ( «Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением») Уголовного кодекса Украины;

бывшему начальнику Первого отдельного отдела капитального строительства ГНСУ – ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 («Служебный подлог»), ч.2 ст.210 УК Украины;

старшему офицеру Первого отдельного отдела капитального строительства ГНСУ – ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины;

директору ООО «АЗУ» – ч.5 ст.191 УК Украины;

бывшему директору ГП «Черниговский облавтодор" ГАК «Автомобильные дороги Украины» – ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины;

директору и основателю ООО «Стройцентр "Витязь"» – ч. 5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины;

одна из посредников – ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины;

другому посреднику – ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.2 ст.205 («Фиктивное предпринимательство») УК Украины.

По данным следствия, хищения средств проекта «Стена» происходило путем завышение объемов фактически выполненных работ по сравнению с указанным в актах приема-передачи. Кроме того, в документах указывались работы, которые вообще не выполнялись.

В ходе расследования детективы НАБУ инициировали судебные экспертизы, выезжали непосредственно на границу, где вместе с экспертами осуществляли досмотр участков для объективной оценки фактического объема выполненных работ и сопоставление их с данными, которые содержатся в актах приема-передачи.

Досудебное расследование по приведенным фактам растраты средств государственного бюджета при реализации так называемого проекта «Стена» осуществляется с марта 2016 года.

В августе 2017 детективы НАБУ задержали семерых человек по подозрению в причастности к реализации этой коррупционной схемы. Два месяца спустя, в ноябре 2017 года, разоблачен и задержан еще один участник.

Реализация проекта «Стена» продолжает оставаться в фокусе внимания детективов НАБУ: ряд эпизодов, связанных с этим проектом, выделены в отдельное производство - расследование по ним продолжается.

Уточняется, что, согласно части первой статьи 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.