В Винницкой области будут судить пятерых «командиров ДНР». Новости

В Винницкой области завершено специальное досудебное расследование и направлены в суд обвинительные акты в отношении пятерых «командиров вооруженных сил ДНР». Участникам незаконных вооруженных формирований (НВФ) грозит до 15 лет тюремного заключения. Об этом сегодня, 5 июля, на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

Как отмечает спикер, 5 человек из числа командного состава «вооруженных сил ДНР», находясь на неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области, проводят диверсионные атаки и обстрелы мест дислокации военнослужащих, военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также обстрелы мирного населения на подконтрольной территории Украины.

По его словам, процессуальное руководство осуществляется прокуратурой Винницкой области. «Благодаря эффективному взаимодействию, в сжатые сроки, специальное досудебное расследование за участие в деятельности террористической организации закончено с направлением прокурором в суд 5 обвинительных актов», – написал Лысенко.

Согласно санкции статьи, инкриминируемой участникам НВФ, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

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