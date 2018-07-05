Горело поле с пшеницей: На Донетчине за сутки произошло 17 пожаров на открытых территориях. Новости

В Донецкой области за минувшие сутки произошло 17 пожаров на открытых территориях. Об этом сегодня, 5 июля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области.
Как отмечается, пожары возникли в Краматорске, Мариуполе, Славянске, а также в Марьинском, Волновахском, Бахмутском, Александровском, Покровском и Славянском районах.
По информации ГСЧС, в период зерноуборочной кампании, которая сейчас проходит в регионе, главной причиной пожаровия становится человеческая небрежность и равнодушие. Так, в селе Зеленый Гай (Великоновоселковский р-н) загорелось поле с пшеницей.
Спасатели призывают жителей области строго соблюдать правила безопасности во время чрезвычайного уровня пожарной опасности. «Ведь их нарушение может привести к масштабным пожарам и трагическим последствиям», – подчеркивается в сообщении.
Как ранее сообщалось, жителей Донетчины предупредили о чрезвычайном (5 класса) уровне пожарной опасности в регионе с 3 по 6 июля.
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