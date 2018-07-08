Что делать, если пропал родственник или близкий человек в Украине. Новости

В Общественной организации «Донбасс-SOS» разъяснили, что делать, если у вас пропал родственник, друг, близкий человек на территории Украины.

В первую очередь – не паниковать. Возможно, вы не можете с ним связаться, потому что у человека просто разрядился или потерялся телефон, он его забыл и т.д. «Почти все "пропавшие без вести" выходят на связь в ближайшие 24 часа после "пропажи"», – отмечают общественники.

Если человек не выходит на связь, вам необходимо сделать следующее:

Позвоните в больницу – возможно, человек был экстренно госпитализирован. Необходимо выяснить, поступал ли человек, похожий по приметам, в медицинские учреждения, где и в каком состоянии он находится. Если у пропавшего не было при себе документов, сообщите приметы, возраст, опишите одежду.

Свяжитесь с друзьями/знакомыми/родственниками пропавшего. Они могут владеть какой-либо информацией о пропавшем. На практике часто бывает: достаточно обзвонить родственников/друзей/знакомых/соседей/коллег, чтобы получить информацию о его местонахождении. Чем больше людей знает о ситуации, тем больше вероятности его найти.

Если человек не выходит на связь более 24 часов, вам необходимо:

Подать заявление о пропаже человека в ближайшее отделение полиции или по номеру «102». Заявление или сообщение об исчезновении принимается полицией в день обращения граждан, независимо от места исчезновения человека.

Вам необходимо предоставить как можно больше информации о пропавшем:

внешнее описание;

наличие шрамов, татуировок, других особых примет;

описание одежды;

наличие мобильного телефона, автотранспорта и т.п.

Обязательно предоставьте фотографию пропавшего человека.

Важно: Информацию об исчезновении человека в течение суток размещают в информационно-поисковой системе.

Важно: Работники полиции не могут отказать вам в приеме заявления о пропаже человека. Отказ влечет за собой дисциплинарную ответственность.

Вы не сможете сидеть сложа руки. Поэтому: звоните друзьям/знакомым, попросите помочь дать объявления в соцсетях, расклеить объявления по городу. В объявлении обязательно укажите время и место исчезновения. Фото должно быть не красивым, а последним! Лучше всего делать распечатки цветными и клеить на видных местах, где ходит много людей. Фото должно быть большим, текст – кратким: прохожие обычно обращают внимание только на фотографию.

Если пропал ребенок, за помощью также можно обратиться к Всеукраинскому благотворительному проекту «Служба розыска детей», который использует возможности телевидения, прессы, интернета и наружной рекламы для масштабного информирования о пропавшем ребенке. Контактный телефон: 116 000 (бесплатно с мобильного)

Важно: Ни органы власти, ни волонтеры, ни правозащитники денег за помощь в поиске пропавших не берут! Остерегайтесь мошенников!

О том, что делать, если на временно неподконтрольной украинской власти части Донбасса у вас пропал родственник, друг или близкий человек, читайте здесь.

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