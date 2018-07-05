Миротворцы и амнистия: Какие компромиссы допускает стратегия деоккупации Донбасса от Авакова. Новости

Стратегия МВД по восстановлению целостности Украины и деоккупации Донбасса разработана таким образом, что позволяет привлекать то количество миротворческих войск, которую согласится предоставить международное сообщество. Об этом сообщил советник министра МВД Иван Варченко во время презентации Стратегии деоккупации Донбасса «Механизм малых шагов» сегодня, 5 июля, в Днепре.

«Для украинцев существует только два идеальных сценарии развития событий на Донбассе. Первый – Россия добровольно отдает Крым, Донбасс, компенсирует все материальные убытки. Второй – мощный украинский солдат заходит в Москву. Понятно, что подобные сценарии желательны, но мы четко понимаем, что на вещи надо смотреть реально и такие блестящие сценарии оторваны от жизни. Все другие стратегии – это стратегии компромиссов. Когда Путина поймали на согласии привлечь миротворцев, начались торги, количество войск нам готовы предоставить. Мы предлагаем свой план и подчеркиваем международным партнерам, что готовы двигаться в пределах вашей готовности. Мы готовы и на три, и на 20 тысяч миротворцев, и на 40 тысяч миротворцев. Если это будет ограниченный контингент миротворческих войск – хорошо. В рамках предложенной стратегии по деоккупации, мы предлагаем начать с освобождения определенных районов города Горловки и Новоазовского района. После прихода миротворцев заходит часть украинских институтов, чтобы провести выборы по закону Украины. Миротворцы смогут наблюдать за этим», – сказал Иван Варченко.

Советник министра отметил, что Стратегия восстановления территориальной целостности и деоккупации Донбасса «Механизм малых шагов» позволит выйти достойно из конфликта каждой стороне. «Украина вернет свои земли и прекратит дальнейшее кровопролитие. Реинтегрирует оккупированные территории и не допустит техногенные, экологические катастрофы. Россия, хоть и страна-агрессор, но сможет выйти из патовой ситуации и сохранить статус, а также избавится от необходимости поддерживать еще один анклав сепаратизма. А наши европейские партнеры обезопасят себя от потока беженцев и станут реальными миротворцами», – отметил Иван Варченко.

«Амнистии не получат лица, осужденные за изнасилование, за убийства и другие тяжкие преступления. Тем, кто воевал, у кого руки в крови надо понять, что они будут наказаны, будет смягчение, если сложат оружие. И при этом дать шанс гражданам, которые не принимали участие в бандформированиях и донести до этих людей мысль, что они будут нормально реализованы в Украине, и не будет никаких наказаний. Таким образом, мы сегментируем населения Донбасса, превращая врагов в нейтральных, а нейтральных у друзей, которые помогут деоккупировать территорию», – сказал советник министра.

Иван Варченко отметил, что важным вопросом остается проблема коммуникации. «Мы общаться с населением, которое проживало в оккупации. Вы прекрасно знаете, что там осталось 1,2 миллиона пенсионеров. Около 600 тысяч получают украинскую пенсию. Мы можем дать сигналы пенсионерам, они смогут получать свои пенсии. Мы можем дать сигналы предпринимателям – вы сможете вести честный бизнес и выходить на украинский рынок. Мы можем дать сигнал родителям – ваши дети получат образование, будут ходить в школы, садики. Вся коммуникационная стратегия направлена ​​на все сегменты населения, живущего на оккупированном Донбассе», – подчеркнул он.