Тука рассказал, почему в Украине не принят закон об избирательном праве переселенцев. Новости

Некоторые политические силы не видят в переселенцах своего электората, поэтому блокируют обновление закона об избирательном праве в Украине. Об этом сегодня, 5 июля, сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Георгий Тука в эфире «Еспресо.TV».
Так, во время работы над изменениями в действующее законодательство о выборах заместитель министра вместе с активистами движения «Опора» и экспертами Центральной избирательной комиссии (ЦИК) поняли, что проблема неучастия в выборах касается не только переселенцев. «Например, в Киеве живет огромное количество людей, которые зарегистрированы в других населенных пунктах. Они работают здесь, платят налоги здесь, но не имеют никакого влияния на формирование киевской власти. В таком же положении оказались переселенцы», – сказал Тука.
Активисты и политики уже разработали соответствующий законопроект, предусматривающий изменения избирательного права и Конституции согласованный с европейским законодательством. «Было единственное предостережение – разработать такой алгоритм, чтобы этих людей не использовали для фальсификации или будущих "каруселей". В результате мы это предусмотрели и создали ряд предохранителей. Этот законопроект лежит в профильном комитете Верховной Рады уже более полутора лет», – отметил замминистра.
К тому же «эксперты, которые занимаются кулуарной политикой» заверили Туку, что этот проект до выборов не примут. «Я просто передаю ту информацию, которую мне сказали. Некоторые силы, также входящие в коалицию, не считают переселенцев своим электоратом», – пояснил политик.
Читайте также:
- Мнение: Переселенцы – лишние для власти, поскольку не являются ее электоратом
- Депутаты не хотят, чтобы переселенцы становились избирателями, – активист
- «Невидимые избиратели»: Переселенцы продолжают борьбу за право голосовать
- Платим налоги, а прав не имеем: Переселенцы требуют свое право голоса (Фото)
- Право голоса переселенцев: «Невидимые избиратели» обратились к председателю ВРУ (Документ)
- В Верховной Раде хотят ускорить рассмотрение законопроекта о праве голоса переселенцев
- Право голоса переселенцев: Законопроект находится в Раде уже более года
- Избирательные права переселенцев предлагают восстановить новым законопроектом
- Почти 50% переселенцев готовы голосовать на будущих всеукраинских выборах, – опрос
- В Украине происходит дискриминация переселенцев, – Немыря
Комментарии