Тука рассказал, почему в Украине не принят закон об избирательном праве переселенцев. Новости

Некоторые политические силы не видят в переселенцах своего электората, поэтому блокируют обновление закона об избирательном праве в Украине. Об этом сегодня, 5 июля, сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Георгий Тука в эфире «Еспресо.TV».

Так, во время работы над изменениями в действующее законодательство о выборах заместитель министра вместе с активистами движения «Опора» и экспертами Центральной избирательной комиссии (ЦИК) поняли, что проблема неучастия в выборах касается не только переселенцев. «Например, в Киеве живет огромное количество людей, которые зарегистрированы в других населенных пунктах. Они работают здесь, платят налоги здесь, но не имеют никакого влияния на формирование киевской власти. В таком же положении оказались переселенцы», – сказал Тука.

Активисты и политики уже разработали соответствующий законопроект, предусматривающий изменения избирательного права и Конституции согласованный с европейским законодательством. «Было единственное предостережение – разработать такой алгоритм, чтобы этих людей не использовали для фальсификации или будущих "каруселей". В результате мы это предусмотрели и создали ряд предохранителей. Этот законопроект лежит в профильном комитете Верховной Рады уже более полутора лет», – отметил замминистра.

К тому же «эксперты, которые занимаются кулуарной политикой» заверили Туку, что этот проект до выборов не примут. «Я просто передаю ту информацию, которую мне сказали. Некоторые силы, также входящие в коалицию, не считают переселенцев своим электоратом», – пояснил политик.

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