С алиментщиков с начала года взыскали почти два миллиарда гривен. Новости

По состоянию на сегодня с 1 января 2018 года 1,9 млрд грн алиментов взысканы силами госисполнительной службы. Об этом сообщила заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко на пресс-конференции «Результаты работы государственной исполнительной службы в І полугодии 2018 года».
«Реформа исполнительного производства является приоритетной. Мы недавно решили вопрос с нашей публичностью. Два месяца назад было подписано распоряжение о ежемесячном отчете о работе. Хочу сообщить, что на первое полугодие мы создали реестр должников по уплате алиментов, он является открытым. Кроме этого, мы создали путеводитель "Я имею право" и паспорт реформ о принудительном исполнении судебных решений», – сообщила она.
По словам Глущенко, в прошлом году было взыскано 2,4 млрд гривен алиментов. Также заместитель министра рассказала о новациях, которые стартовали с 6 февраля 2018 года относительно алиментов. «Мы начинали с 500 тысяч производств. По состоянию на сегодня с 1 января 2018 года 1,9 млрд грн алиментов взысканы силами госисполнительной службы. Для примера – в прошлом году было взыскано 2,4 млрд гривен», – добавила она.
Напомним, что в Украине вступил в силу закон №2234-VIII, который вводит ограничения для неплательщиков алиментов. Должникам запретят выезд за границу, вождение машины, охоту и использование охотничьего оружия. Как сообщил министр юстиции Павел Петренко, помимо этого, фамилию должника будут вносить в соответствующий реестр.
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