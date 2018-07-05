К чему приведет отказ от копеек и округление сдачи, – эксперт. Новости

Решение Национального банка Украины (НБУ) отказаться от мелких монет при наличных расчетах и округлять общую сумму может привести к обесцениванию гривни. Не в контексте покупательной способности, а в контексте отношения к ней. Об этом рассказал директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин, передает «Слово и Дело».

По его словам, национальная валюта является одним из символов государства. «Должен быть элемент гордости за нее. Гривня с начала года укрепилась, что могло бы стать предметом положительных ожиданий. Но когда мы фактически убираем копейки из расчетов, то стимулируем инфляцию», – сказал Юрчишин.

Он отметил, что процент от округления пойдет в сторону увеличения стоимости всех без исключения товаров. «Если это 2 гривны 99 копеек, то изменение невелико. Но если товар стоит 2 гривны 60 копеек, на ценнике в дальнейшем будет стоимость товара 3 гривни», – уточнил эксперт.

По его мнению, округление будет в сторону увеличения, никто не станет округлять в меньшую сторону ни при каких условиях, что подтверждает опыт введения евро. Экономист подчеркнул, тогда во многих странах было недовольство на этапе замены лиры, песо и других валют разных стран, поскольку округление было в сторону увеличения.

«Все товары увеличили свою стоимость по сравнению с тем, какой она была до евро. Для нас это будет еще более заметно. Может, официально и не скажут об инфляции, но то, что мы увидим резкое изменение ценников в сторону увеличения, однозначно», – добавил экономист.

Кроме того, Юрчишин считает, что второй важный аспект связан с внешним видом монет. К примеру, гривна выглядит, как 2 копейки. «Дешевый металл плохого качества. Таким образом, мы демонстрируем – вот такая стоимость одной гривны. Если взять один евро, без учета покупательной способности, мы увидим совсем другое – по размеру, по внешнему виду. Когда берешь в руки такую ​​монету, понимаешь, что она чего-то стоит, на тактильном даже уровне. Нам фактически бросили физическое представление того, насколько гривна является непривлекательной валютой», – резюмировал Юрчишин.

Напомним, в Украине с 1 июля 2018 года предприятия торговли и сферы услуг в случае отсутствия монет мелких номиналов будут проводить округление общей суммы чека при наличных расчетах.

Как ранее сообщалось, Национальный банк Украины 27 апреля ввел в обращение монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривны. Эти монеты будут находиться в обращении вместе с монетами номиналом 1 гривна старого образца и банкнотами номиналом 1 и 2 гривны предыдущих лет изготовления.

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