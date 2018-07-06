В «ДНР» заявили о смерти женщины на «республиканском» КПП под Горловкой. Новости

Пожилая женщина скончалась 5 июля на КПП «ДНР» под Горловкой. Об этом сообщил «глава администрации» Горловки Иван Приходько в соцсети.

По его словам, женщина 1940 года рождения, проживавшая в Горловке по ул. Пушкинской, скончалась от острой сердечной недостаточности.

Ранее сообщалось, что на «республиканском» КПП «Горловка» были размещены объявления о закрытии контрольного пункта пропуска на линии разграничения 16 и 17 июня 2018 года. «Мэр» Горловки доложил, что обновленный КПП «Горловка» начнет работу 18 июня и рассказал о нововведениях. Позже местные жители в соцсетях поделились опытом пересечения КПП и рассказали о том, как «благоустроили» КПП.

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