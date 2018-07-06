Единственный в Украине: Житель Мариуполя открыл ретро-выставку патефонов и граммофонов (Фото). Новости

В Мариуполе по адресу улица Торговая, 31 открылся необычный Выставочный центр «78 об/мин», посетив который можно попасть прошлое. Такой подарок землякам сделал житель столицы Приазовья Игорь Иванов, который дарит старинным музыкальным аппаратам вторую жизнь.

Методом «научного тыка»

Как пояснил Игорь Иванов «Донецким новостям», все началось с рядового случая 6 лет назад. «На блошином рынке встретил пожилого мужчину, который предлагал купить патефон за 100 грн. Я открыл ящичек, а там – мешочек с запчастями. Продавец объясняет: 10 лет назад сын разбирал, хотел починить, но так и не собрал. Забрал я тот ящичек. Дома все вывалил из мешочка, разложил, стал думать – как все это собрать. Открыл интернет, нашел однодумцев, стал читать советы. Так, методом "научного тыка" и с помощью интернета собрал его, заработал патефон», – рассказал Игорь.

До этого мужчина занимался часами – собирал, заводил. Поясняет: механика нравилась всегда. А с той встречи на рынке хобби перешло в страстное увлечение старинными проигрывателями.

Частной коллекции стало «тесно» дома

После того, как ожил тот, самый первый патефон, умельцу захотелось собрать еще один, а потом – еще, и еще: «Хотелось попробовать собрать такую модель, и такую… Их же много – моделей разных. Так и стал "обрастать" патефонами».

За 6 лет у Игоря появилось много друзей среди коллекционеров по всей стране: они общаются, делятся советами, обмениваются запчастями.

Больной вопрос – пластинки. Их, как и патефоны, перестали выпускать после 1954 года. «Пластинки, те, что были на рынке у нас в Мариуполе, я уже выкупил давным-давно. Сейчас все – через интернет. Собираю с миру по нитке. Многие друзья узнали о моем хобби, приносят и пластинки, и специальные альбомы для их хранения», – говорит коллекционер.

Патефонов становилось все больше, и со временем им стало «тесно» в доме Иванова. Так родилась идея о создании Выставочного центра. Свою мечту Игорь воплотил в жизнь, и теперь увидеть его коллекцию и услышать настоящий «живой» звук ретро-проигрывателя может любой желающий. Свой Центр коллекционер назвал «78 об/мин» – в честь скорости шеллаковой пластинки на граммофонах. В коллекции собрано более 40 экспонатов из Великобритании, Германии, Швеции, Чехии и России.

Хозяин выставки встречает посетителей, показывает экспонаты, рассказывает историю каждого из них, занимательные исторические факты. Так, Игорь отметил, что в XIX веке стоимость одного патефона была равна годовому заработку конторского служащего.

На выставке самый «старший» – граммофон 1912 года выпуска:

Граммофон 1912 года

Был здесь и граммофон 1892 года, но его выкупили.

Выставочный центр патефонов и граммофонов, созданный Игорем Ивановым, – единственный в стране. В нескольких городах существуют еще частные коллекции, но выставок, открытых для посещения, в Украине больше нет.

Слушал, и по лицу текли слезы…

Полюбоваться на выставку ретро-проигрывателей приходит немало людей, многие приводят детей, среди посетителей немало молодежи.

«Приходят часто целыми семьями. С большим интересом все рассматривают. Я так и задумывал: показать все это людям. Патефоны давно не производятся. Их можно увидеть только в кино и на картинках. Увидеть вживую, услышать их звук негде. Моя выставка дает возможность увидеть, услышать, показать ребенку настоящий патефон…», – поясняет коллекционер.

Игорь рассказывает, что как-то на выставку пришли мужчина с сынишкой. Все очень внимательно разглядывали. А потом мужчина спросил, можно ли послушать на патефоне его пластинку. Хозяин, конечно же, ответил согласием. Посетитель на несколько минут вышел к машине, вернулся, бережно держа в руках старую пластинку. Поставили на патефон, включили… В тишине зала зазвучал «Полонез Огинского». «Вижу, мальчик на отца поглядывает. Я посмотрел: а у того по лицу текут слезы. Стоит взрослый мужчина, слушает музыку и плачет… Это очень за душу трогает. Он мне потом объяснил, что именно эту пластинку всегда слушала на патефоне его бабушка. Говорит: "Я как будто в детство вернулся. Спасибо вам!"», – поделился воспоминаниями Иванов.

Немало желающих купить

Как объяснил хозяин выставки, есть немало желающих приобрести раритетные музыкальные аппараты. «Богатых людей уже ничем не удивишь. Когда много денег – все можно купить. Поэтому вот такие патефоны идут на экстравагантные подарки», – говорит коллекционер.

Однажды приехал «новый украинец» и заявил: «Мне два черных и один – синий». «Выбрали патефоны, проверили, как работают, и покупатель был крайне удивлен, что они… играют. Он их хотел приобрести для дизайна», – с улыбкой рассказал Игорь. Кстати, в числе тех «двух черных и одного синего» был продан и самый первый патефон из «мешочка».

Но покупают аппараты и те, кто знает истинную цену уникальным старинным проигрывателям, работающим лишь «на пружине», кто умеет ценить неповторимое звучание механического устройства.

Недавно к Игорю пришла женщина, принесла старый патефон в подарок. «Это патефон самой первой модели – 1928 года, таких очень мало осталось. Женщина рассказала, что патефон прожил в их семье много лет, был с ними всю войну. Они тогда в Курске жили, очень тяжело было. Но патефон берегли как зеницу ока, не меняли ни на еду, ни на что. Ведь в то время патефон был единственное, скажем так, развлечение, которое хоть как-то поднимало людям дух. И вот мама этой женщины узнала обо мне и попросила, чтобы патефон отдали мне. Сказала: отдай этому человеку, потому что вы его рано или поздно выкинете, а так ему будет подарена вторая жизнь», – поделился Игорь, добавив, что он очень дорожит этим подарком.

Патефон 1928 года

Многие люди приносят имеющиеся у них патефоны на ремонт, надеясь на то, что мастер подарит вторую жизнь аппарату, много десятков лет «живущему» в семье.

Марина Литвинова, РПД «Донецкие новости»

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