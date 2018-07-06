Пиротехники взорвали боеприпасы, найденные возле моста через Северский Донец на Луганщине (Фото, Видео). Новости

Возле моста через Северский Донец в Лисичанске (Луганская обл.) найдены и взорваны 60 боеприпасов. Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

5 июля пиротехникам поступила заявка, что в Лисичанске, в районе моста через Северский Донец были обнаружены взрывоопасные предметы. Прибыв к месту вызова, пиротехнической группой было изъято 60 взрывоопасных предметов, которые в дальнейшем были обезврежены методом контролируемого подрыва.

Ранее сообщалось, что в Луганской области обнаружены боеприпасы.

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