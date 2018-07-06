На Луганщине стреляли по беспилотнику ОБСЕ. Новости

4 июля в направлении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ стреляли из стрелкового оружия. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 5 июля.

«4 июля, осуществляя полет мини-БПЛА возле Желтого, наблюдатели слышали 15 выстрелов из стрелкового оружия примерно в 70 метрах к северу от местоположения БПЛА, произведенных в направлении беспилотника; в этот момент БПЛА находился в 1 км к югу от позиции патруля Миссии. Команда СММ благополучно посадила БПЛА», – сказано в отчете.