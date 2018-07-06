В ДТП в «ЛНР» пострадали 9 человек. Новости

В «ЛНР» произошло ДТП: столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР».

«За истекшие сутки в республике произошло 1 чрезвычайное происшествие. В Краснодонском (после переим.: Сорокинском – прим. ред.) р-не на трассе "Изварино-Луганск" в результате столкновения автомобилей "Mercedes-Benz" и "Volkswagen Transporter" пострадали 9 человек, в том числе ребенок – девочка 2008 года рождения», – говорится в сообщении.

Читайте также: