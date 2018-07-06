Ситуация в пунктах пропуска утром 6 июля: Проезда ожидали 205 авто. Новости

Сегодня утром, 6 июля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 5 июля линию разграничения через КПВВ пересекли 39,4 тыс. человек и 5,4 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 8130 человек и 1010 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9290 человек и 1795 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7975 человек и 1565транспортних средств;

КПВВ «Гнутово» – 4295 человек и 980 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 9695 человек.

Сегодня утром в КПВВ ожидали 205 транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 20/35;

КПВВ «Марьинка» – 10/50;

КПВВ «Новотроицкое» – 0/50;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

«GoRod»: «На 6:15 Горловка (Никитовка) ДНР в Бахмут. Машин от шлагбаума, чуть ниже ларьков».

КПВВ «Марьинка»:

Дмитрий: «7:47. Очередь на спуске с моста».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.