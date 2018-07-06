В неподконтрольной Горловке сообщают о массовых проверках людей и транспорта. Новости

В «ДНР» местные жители рассказывают о массовых проверках людей и транспорта в Горловке. Об этом жители города пишут в соцсетях.

Проверки проводились 5 июля во многих районах Горловки:

Nova Gorlivka: «С 11:00 проводят "отработки-шмон" практически всего транспорта – 16 линия, Ленина-Гагарина (Станция переливания крови), б/п "Горыныч"... Граждане, будьте осторожны!»;

«Vel East‏»: «А что происходит в городе? Уже на зоны поделили? На "Экспериментальном", на Станции переливания крови и не помню где еще – стоят посты. Машины останавливают, документы и багажник проверяют. Также стоят автоматчики на памятнике Афганцам. Нас сегодня 5 раз проверили»;

«Мр Мурык»‏: «Есть подозрение, что к вам шо-то новое приехало. И это шо-то довольно перепуганное»;

«E-3 AWACS (Sentry)»‏: «Внимание! Очень аккуратно! Большая проверка. Тормозят все машины. Проверяют документы и содержимое багажника. В полной экипировке».

Также «E-3 AWACS (Sentry)» публикует «места замеченных проверок»:

При этом горловчане отмечают, что осмотр – поверхностный. «Стоят не только там. Но осмотр весьма поверхностный», – пишет Ден.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» 5 июля были перекрыты дороги в Докучаевск: местных жителей не впускали в город.

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