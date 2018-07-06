Журналисты призвали «нормандскую четверку» помочь освободить из плена «ДНР» Асеева. Новости

Сегодня, 6 июля, проводимый в Харькове «Донбасс Медиа Форум» начался с демонстрации ролика в поддержку журналиста Станислава Асеева, который больше года остается в плену во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке.

Организаторы «Донбасс Медиа форума» обратились к странам «нормандской четверки» с просьбой помочь в освобождении журналиста.

«Мы, участники "Донбасс Медиа Форума 2018", выражаем глубокую обеспокоенность судьбой донецкого журналиста и блогера Станислава Асеева (Васина). С момента исчезновения 2-го июня 2017 года о состоянии его здоровья сегодня ничего неизвестно. По информации из достоверных источников известно лишь, что Станислав был похищен боевиками так называемого "МГБ ДНР". Очевидно, журналист Асеев попал за решетку только за свои тексты и мысли, которые не совпали с мыслями самозванной власти "ДНР". "Преступление" Станислава в том, что ему удалось до ареста с точностью документального кино отразить в своих текстах то, что происходило по ту сторону линии разграничения. Он называл своими именами те процессы (события), которые происходили в то время», – отмечают авторы обращения.

Авторы обращения также обратились к президенту Украины и представителям МИД «с требованием активизировать усилия и давление через международные структуры на кукловодов "ДНР"», для того, чтобы добиться освобождения журналиста.

Кроме того, на ДМФ на протяжении двух дней будут собирать подписи под письмом за освобождение Асеева. В работе форума принимают участие более 400 журналистов из разных концов Украины.

Фото: Анна Курцановская

Как сообщалось ранее, удерживаемый в «ДНР» донецкий блогер Станислав Асеев (творческий псевдоним – Стас Васин) неделю назад начал голодовку.

Напомним, об аресте Стаса стало известно 2 июня 2017 года. «Министерство госбезопасности ДНР» письменно подтвердило, что блогер находится у них. Но как выяснилось позже, арест произошел 10 мая 2017 года, после чего создавалась имитация, что блогер находится на свободе.

Со стороны Украины Станислав Асеев внесен в список по обмену заложниками между украинской стороной и «Л-ДНР». Однако представители «ДНР» отказались включать журналиста в обмен пленными, который состоялся 27 декабря 2017 года. В этот день был освобожден блогер из Луганска Эдуард Неделяев (Эдвард Нэд), но Стас Васин остался в плену.

Также стало известно, что Станислава Асеева удерживают в Донецке, на территории бывшего арт-центра «Изоляция», который в «ДНР» превратили в концлагерь.

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