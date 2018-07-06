В Славянске горит Центральный рынок (Фото). Новости

В Славянске (Донецкая обл.) продолжается ликвидация пожара на Центральном рынке. Об этом сегодня утром, 6 июля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«Утром 6 июля на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о пожаре на Центральном рынке в г. Славянск Донецкой области. По указанному адресу были немедленно направлены дежурные отделения 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда по повышенному номеру вызова. На месте происшествия спасатели выяснили, что огнем охвачены торговые павильоны на вещевых рядах и хозяйственные магазины. Пожарные немедленно приступили к тушению пожара», – сказано в сообщении.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области

Также отмечается, что на данный момент на месте происшествия продолжают работать пожарно-спасательные подразделения. Причина возникновения пожара и причиненный ущерб будут установлены соответствующими специалистами.