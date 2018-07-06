У различных служб разные данные о количестве пропавших без вести, – правозащитница . Новости

Насильственные исчезновения важно фиксировать для Международного суда. Об этом рассказала менеджер по адвокации Центра информации по правам человека Алена Лунева (на фото), передает «Громадське радіо».

Законопроект №5435 о правовом статусе лиц, пропавших без вести, был подан еще в ноябре 2016 года. По словам правозащитницы, на сегодняшний день, по данным Международного Комитета Красного Креста, вследствие конфликта пропало 1500 человек. Из них половина – военные, половина – гражданское население. «Но у нас в полиции другие данные, как и у службы, которая занимается обменом при СБУ. Они у всех служб разные, и в этом основная проблема, и причина появления законопроекта. Проблема четкого учета лиц, которые пропали вследствие конфликта, должна быть решена», – считает Лунева.

По ее словам, люди пропали во время военных действий – это особая ситуация, о которой государство должно говорить. «Отсутствие реальной статистики не позволяет говорить о том, насколько распространены случаи пропажи без вести, потому что есть неопознанные тела 1 тыс. человек, по данным МККК», – отметила правозащитница.

Как рассказала Лунева, в законопроекте 4 главных момента. «В случае принятия законопроекта будет создан специальный орган при секретариате Кабинета министров, который будет заниматься координацией государственных и негосударственных структур в поиске пропавших. Ввиду невозможности получения информации из неподконтрольных территорий, ее должны передавать негосударственные организации. Будет создан реестр пропавших без вести вследствие особых обстоятельств, а именно из-за военных действий, конфликта, оккупации», – объяснила она.

По словам правозащитницы, сейчас есть лишь общие данные пропавших – 30 тыс. в год. «Родственники, которые были на иждивении пропавшего вследствие особых обстоятельств человека, во время поиска смогут получать социальную помощь», – рассказала она.

«Законопроект предлагает внести в Уголовный кодекс Украины такой вид преступления, как насильственные исчезновения. В 2015 году Украина ратифицировала Международную конвенцию против насильственного исчезновения. Но не введя уголовную ответственность и не дав такое понятие в праве, невозможно надеяться, что правоприменительные органы будут пользоваться этой статьей», – добавила она.

Также это имеет значение для Международного уголовного суда. «В случае систематичности насильственных исчезновений можно говорить о том, что это военное преступление. Это отдельный состав для Международного уголовного суда. Насильственные исчезновения не могут быть допустимыми и не могут быть оправданными, независимо от того, кто их совершает», – объяснила Лунева.

Насильственные исчезновения, по ее словам, могут быть расценены как особо тяжкое преступление, которое не имеет сроков давности. «Важно фиксировать, расследовать, а не ждать, когда правосудие в лице Международного уголовного суда этим займется. Мы надеемся, что создание комиссии и реестра дадут возможность родственникам пропавших получать информацию о процессе розыска. Если законопроект примут, то специальный координационный орган заработает не раньше 2019 года, так как он будет создан в рамках бюджета», – рассказала Лунева.

Напомним, правозащитники презентовали отчет о насильственных исчезновениях в Украине и пропавших без вести во время военного конфликта на Востоке. В отчете представлено более 80 случаев, при этом истории людей, которые уже нашлись, в доклад не включали.

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