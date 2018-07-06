Сводка из зоны ООС за 5 июля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 26 обстрелов украинских позиций, 1 украинский военнослужащий был ранен. Об этом сегодня, 6 июля, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

На луганском направлении в районе населенного пункта Крымское незаконные вооруженные формирования применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В районе разведения сторон в населенном пункте Станица Луганская НВФ открывали огонь из стрелкового оружия.

На светлодарском направлении противник открывал прицельный огонь из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенных пунктов Светлодарск и Новолуганское.

На горловском и донецком направлениях противник использовал гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Под обстрелы противника попали позиции сил ООС в районе Пивденного и Авдеевки.

На мариупольском направлении в районе населенных пунктов Широкино, Талаковка, Водяное НВФ открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

В течение текущих суток НВФ 3 раза открывали огонь по позициям сил ООС. Провокации с применением стрелкового оружия зафиксированы на донецком и мариупольском направлениях. Огневому воздействию подверглись позиции Объединенных сил у Троицкого и Широкино.

В «ДНР» сообщают, что «украинские войска за минувшие сутки выпустили по прифронтовым районам ДНР 67 единиц различных боеприпасов. Всего за указанный период времени зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Под обстрелы с позиций украинских войск попали Ясиноватая, Докучаевск, Горловка и село Коминтерново (после переим.: Пикузы – прим. ред.)».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 4 раза за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы сел Лозовое, Желобок и Пришиб. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия».