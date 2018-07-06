Наев вручил награды военнослужащим, взявшим под полный контроль Золотое-4 (Фото). Новости

Сегодня, 6 июля, командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев вручил награды военнослужащим, взявшим под полным контроль населенный пункт Золотое-4 (Луганская обл.). Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Сергеем Наевым были вручены награды министра обороны Украины и начальника Генерального штаба военнослужащим роты глубинной разведки из состава Объединенных сил, которые в конце июля завершили взятие под полный контроль населенного пункта Золотое-4.

«За проявленное при выполнении задач мужество, смелость и решительность награды получили командир роты глубинной разведки младший лейтенант Олег Ляденко, старший солдат Зураб Чихелидзе, солдат Виталий Кравченко, солдат Владимир Сидоренко. Всего к награждению было представлено 18 бойцов роты глубинной разведки», – отметили в штабе.

Ранее сообщалось, что украинские военные взяли под свой контроль поселок Золотое-4.

Напомним, над поселком Золотое-4 подняли флаг Украины.

Также жители поселка рассказали наблюдателям ОБСЕ, что не чувствуют себя в безопасности из-за военного присутствия.

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