В Мирнограде неизвестный мужчина спас тонувшего ребенка. Новости

За минувшие сутки на водоемах Донецкой области спасли мужчину и ребенка. Об этом сегодня, 6 июля, пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что 5 июля в 17:50 в Службу спасения поступила информация, что на побережье Азовского моря в пгт. Ялта (Мангушский р-н, Донецкая обл.) был спасен мужчина 1970 года рождения.

«Местные жители вытащили его из воды и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Мужчина был госпитализирован в Центральную городскую больницу №2 г. Мариуполя с диагнозом аспирационная пневмония, алкогольное опьянение», – сообщили в ГСЧС.

В тот же день в 19:00 поступила информация, что на местном пруду в Мирнограде (Покровский р-н, Донецкая обл.) был спасен ребенок 2012 рождения.

«Неизвестный мужчина вытащил ребенка из воды на берег и передал его врачам скорой медицинской помощи. Ребенок был госпитализирован в детское отделение Мирноградской центральной городской больницы с диагнозом бронхоспазм», – рассказали в ГСЧС.