В Макеевке в карьере с водой погиб 28-летний дончанин. Новости

Во временно неподконтрольной Макеевке (Донецкая обл.) в водоеме утонул мужчина. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает «МЧС ДНР».
Отмечается, что ЧП произошло в Горняцком районе на нефункционирующем карьере.
«Спасатели группы спасательно-водолазных работ РСЦ при помощи водолазного снаряжения обследовали 50 кв. м дна водоема, извлекли из воды тело мужчины, 1990 г.р., жителя г. Донецка». – говорится в сообщении.
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