Запах гари в салоне и «глохнет» в пути: В неподконтрольной Горловке люди жалуются на трамваи. Новости

В «ДНР» люди жалуются на работу трамваев в Горловке. Об этом сегодня, 6 июля, местные жители пишут в соцсетях.

Так, в пример автор поста в местном сообществе приводит маршрут №8. «Во вторник (3 июля), в среду (4 июля), в четверг (5 июля) данный маршрут на 6 утра выполнял рейс с проблемами в пути, а именно: во вторник запах гари в салоне и "заглох" в пути, в среду "заглох", но, спасибо опыту водителя, мы все-таки доехали в Центрально-Городской район. А сегодня он остановился в районе завода "Стирол" и все! Не может двинуться. Старания водителя позволили нам добраться до "3-й больницы", но это все заняло время! (В связи с подорожанием проезда на автобусе, у меня схема была такая: трамвай + автобус в 7:15 на "Шахтере", вместо 2-х автобусов). И на 7:15 я не успела на свой автобус, пришлось ждать 40 минут. Я все понимаю: старые трамваи и условия не райские. Но за 3 дня поломок неужели нельзя было привезти механизм в порядок», – пишет автор.

В комментариях горловчане вспоминают обещания «главы ДНР» Александра Захарченко, а также высказывают мнение, что, возможно, для ремонта старых трамваев нет деталей:

Андрей: «Там Захарченко с экрана телевизора рассказывал, что скоро в ДНР свой завод по производству трамваев построят... Вот тогда заживем»;

Евгений: «Их уже делают, вроде. Но это не отменяет факта, что местным пофиг на ремонт трамвая или просто нет деталей».

При этом жители Горловки соглашаются с автором, а также отмечают, что и других маршрутов касается проблема постоянных поломок:

Евгений: «Согласен! Трамвай №8 очень плохо ходит»;

Анжела: «Единица тоже так, сколько не ругайся с ними – толку ноль, с утра то поломаны, то одна на линии, а 7-ка один за одним, еще и хамят…Это для Донецка (новые трамваи – прим. ред.), точно, но нам, как всегда… Там все вылизывают, а тут... И цены: картошка в магазинах 15-18 руб. (6,3-7,5 грн по местному курсу – прим. ред.), а у нас 25-33 руб. (10,4-13,8 грн)»;

Андрей: «Да бл***тво в Горловке процветает во всех сферах... Зато город-герой... Жители города – герои, а Горловка – обыкновенный прифронтовой город».

Нашелся и горловчанин, вступившийся за электротранспорт. «Хорошо, что городской электротранспорт вообще существует. В трамвайчиках ведь ездят пенсионеры в основном, которые пользуются привилегией бесплатного проезда. Мне сложно и представить, на какую сумму "в минус" работает это управление», – пишет Олег.

Отметим, что нарекания на работу трамваев есть и у жителей Донецка.

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