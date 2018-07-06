В «ДНР»: В Донецке люди жалуются на резкие неприятные запахи. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке местные жители отмечают резкие неприятные запахи, появляющиеся преимущественно в ночное время. Об этом люди пишут в соцсетях.

«Проживающие в Пролетарском районе, я заметил, что мы дышим не кислородом, а каким-то сжигающимся мусором или пластиком, особенно ночью. Со временем становится все привычней, и это плохо… Возможно, что это очистные сооружения», – пишет Никита. Также он просит «главу ДНР» «сделать хоть что-нибудь».

Дончане отмечают, что неприятный запах появляется от сжигания отходов на одном из предприятий. При этом жители Донецка считают, что проблема не будет решена:

Артем: «Полностью поддерживаю, запретить сжигание отходов, проблема очень актуальна»;

Наталья: «Наш глава ДНР может только концерты делать»;

Юля: «В прошлом году создавали специальную комиссию – и толку! Когда они приезжали, запаха не было (не жгли). И ничем это не закончилось!»;

Василий: «Это все идет с предприятия, только я не помню, чем это все закончилось в прошлом году».

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