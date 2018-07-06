Тройное ДТП в Мариуполе: Спасатели тушили два автомобиля (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) на пересечении улицы Торговой и улицы Георгиевской произошло ДТП.

Столкнулись 2 легковых автомобиля, один из них отлетел и ударился в автобус, курсирующий по 157 маршруту.

В результате столкновения оба легковых авто загорелись, спасатели оперативно ликвидировали пламя.

В аварии пострадали 2-е людей.

Источник: Mariupol.TV

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