Тройное ДТП в Мариуполе: Спасатели тушили два автомобиля (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) на пересечении улицы Торговой и улицы Георгиевской произошло ДТП.
Столкнулись 2 легковых автомобиля, один из них отлетел и ударился в автобус, курсирующий по 157 маршруту.
В результате столкновения оба легковых авто загорелись, спасатели оперативно ликвидировали пламя.
В аварии пострадали 2-е людей.
Источник: Mariupol.TV
Читайте также:
- В ДТП в Константиновке пострадала несовершеннолетняя велосипедистка
- В Мариуполе автомобиль столкнулся с мотоциклом (Фото)
- ДТП на Донетчине: Один человек погиб, четверо – получили травмы (Фото)
- Смертельное ДТП на Луганщине: Мотоциклист врезался в трактор
- В Мариуполе мотоцикл столкнулся с автомобилем (Фото)
- В Мариуполе велосипедист сбил женщину: Пострадавшая – в больнице с тяжелыми травмами
- В Мариуполе – еще одно ДТП с участием велосипедиста
Комментарии