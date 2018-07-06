Новый формат: Блокпост на выезде из Покровска реконструируют (Фото). Новости

На пункте контроля транспортных средств на выезде из Покровска (Донецкая обл.) в сторону Днепра проводятся активные работы по его обустройству.

«Реконструкция предполагает расширение проезжей части для более удобной парковки автотранспорта, обеспечение доступа к базам данных, создание условий для отдыха военнослужащих и качественного сервисного обслуживания граждан, которые будут проезжать через контрольный пункт. Также будет обустроена санитарная зона», – рассказала секретарь горсовета Ирина Сущенко.

По ее словам, сотрудники правоохранительных органов, несущие службу на блокпосту, будут находиться в благоустроенных павильонах, оборудованных кондиционерами и оргтехникой. Также будет обеспечен доступ в интернет. Для дополнительной безопасности установят ограничительные бетонные блоки на проезжей части и защитные блоки возле павильона, в котором будут работать сотрудники полиции и военнослужащие.

«Реконструкция блокпоста ведется силами предприятий и коммунальных служб Покровска. Асфальтирование подъездов к пропускному пункту и прилегающей территории, а также расширение проезжей части производит специализированное предприятие "Агропромстрой". На этом участке будет выполнена разметка, установка разделительных блоков, покраска, установка символики в виде билбордов, плакатов и щитов. Силами коммунальных служб Покровска будут установлены шлагбаумы и проведено необходимое благоустройство – в том числе покраска, вырубка поросли, отсыпка и планировка грунта, а также подключение электроснабжения и установка контейнеров для мусора, туалетов, баков с запасом воды», – добавил заместитель покровского городского головы Дмитрий Гордиенко.

Источник: ТК «Орбита»