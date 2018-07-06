Был «ПАЗ», стал «Донбасс»: В «ДНР» заявили о наращивании объемов выпуска автобусов. Новости

В «ДНР» заявили о наращивании объемов выпуска автобусов «Донбасс». Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.
Так, 3 июля автобусы «Донбасс» отправили в Новоазовский р-н, а также для «государственного» предприятия «Автовокзалы Донбасса». Новые автобусы обещают пустить на маршруты «Новоазовск – Седово», «Новоазовск – Донецк», а также до сел Хомутово, Самойлово и Безыменное.
«К сожалению, состояние эксплуатируемого транспорта у нас порой оставляет желать лучшего. Признаться, иногда страшно становится, когда видишь, в каких автобусах перевозят наших людей. То, что мы можем их производить – мы уже подтвердили, теперь нужно расширять масштаб производства. Пока стоит задача поэтапно, каждый месяц, осваивать производство комплектующих автобуса на производственных мощностях ДНР», – уверяет «министр доходов и сборов ДНР» Александр Тимофеев.
«Министр промышленности и торговли ДНР» Алексей Грановский утверждает, что цена одного автобуса составляет около 2 млн руб. (836,8 тыс. грн по местному курсу).
Пользователи в соцсетях, обсуждая эту новость, пишут о том, что автобусы вовсе не производства «ДНР», а сделаны в России:
- Юля: «Были ПАЗы из РФ, легким движением руки стали "Донбассы"»;
- Костя: «Специально подготовленные кадры высокообразованных рабочих, не покладая рук, при помощи усовершенствованных отверток производства ДНР делают из российских автобусов – республиканские! А правительство очередной раз отчитывается о великих победах и экономических достижениях»;
- Игорь: «Шильдик приклеивают на морду. Да и то в Чалтыре»;
- Костя: «Это в производстве автобусов самое важное мероприятие! Криво прикрутишь – и опять получится российский автобус»;
- Николай: «Они бы хоть не жадничали и поставили бы "ПАЗики" с дизельными движками, а не с бензиновыми от "ГАЗ-53", которым по технологии по 60 лет уже. И второе – раньше перевозчики пополняли свои автопарки за счет того, что покупали автобусы в кредит. Кредитов для бизнеса, естественно, в Донецке нет и не предвидится, поэтому вижу так, что частные перевозчики скоро вымрут как класс. И ладно, когда в более-менее цивилизованном мире государство пытается конкурировать с частниками закупкой современных больших низкопольных автобусов и троллейбусов. Тут закупают (точнее, не закупают, а в виде неофициальной помощи РФ передает) маленькие "ПАЗики", которые к тому же еще и тихоходные (по сравнению со своими дизельными аналогами) до ужаса»;
- Сергей: «Да сколько вы лапшу на уши будете людям вешать? Уже давно показали, что их гонят из России. А у нас только буквы клеят. В лучшем случае, первые автобусы собрали у нас, и то – только для виду, как конструктор "Лего"».
Также дончане отмечают, что даже буквы названия у автобусов отпадают:
- Александр: «Да все знают, что у нас буквы ток клеить доверили... И то – они отваливаются»;
- Николай: «Я уже видел с отпавшими буквами парочку»;
- Стас: «Тоже видел, смотрю, едет "Днбасс"».
Кроме того, новые автобусы не выдерживают жары:
- Тимофей: «Новейшие автобусы не вытягивают 30 тепла. У всех открыты радиаторы, чтоб не закипеть»;
- Кирилл: «Совершенно точно. Я, когда увидел, прозрел, едет новый автобус – и закипает».
Пользователи в соцсетях отмечают, что нехорошо, что «власти ДНР» присваивают чужие заслуги, и лучше бы честно рассказали, что автобусы из РФ:
- Кристина: «Ну вот непонятно, чем недоволен-то народ, лучше на гнилых раздолбанных "Газельках" кататься? Даже если и гонят их с России, что с того?»;
- Виталий: «Суть не в том, что новые или нет. Суть в том, что местные власти присуждают себе успех выпуска автобусов, хотя на самом деле их тянут из России»;
- Сергей: «На новых, конечно, хорошо, а не на этом металлоломе. Ну должна быть правда. Даже если она горькая. Если бы сказали Россия подарила нам или мы у них купили, то я был бы рад».
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