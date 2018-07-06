Наблюдателям ОБСЕ не дали проехать в три поселка. Новости

Представители вооруженных незаконных формирований не пропустили наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в три поселка и на участок неконтролируемой части украино-российской границы. Об этом говорится в отчете Миссии.

Так, вооруженный член вооруженных формирований остановил патруль Миссии на блокпосте возле Заиченко (неподконтрольный правительству, 26 км к северо-востоку от Донецка) и снова не разрешил наблюдателям проехать в Пикузы (быв. Коминтерново, неподконтрольный правительству, 23 км к северо-востоку от Мариуполя) и в Саханка (неподконтрольный правительству, 24 км к северо-востоку от Мариуполя) ввиду «соображений безопасности».

Два члена вооруженных формирований остановили патруль Миссии на блокпосте возле Шевченко (неподконтрольный правительству, 38 км к северо-востоку от Мариуполя) и не разрешили наблюдателям проехать в направлении Николаевка (неподконтрольный правительству, 70 км к югу от Донецка), заявив, что проезд «не был санкционирован» ввиду ситуации с безопасностью в районе Николаевки.

Члены вооруженных формирований на блокпосте возле Безыменного (неподконтрольный правительству, 100 км к югу от Донецка) отказали наблюдателям в проезде, ссылаясь на приказы командиров.

4 июля член вооруженных формирований в пункте пропуска на границе возле Изварино сказал патрулю Миссии покинуть данный район.